اخبار الرياضه

أنشلوتي يستهدف نجمه المفضل في ريال مدريد 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشلوتي يستهدف نجمه المفضل في   والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية رغبة المدرب المخضرم "كارلو أنشلوتي" المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي لفريق إيفرتوت الإنجليزي في الاعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجز في سوق إنتقالات يناير .

وقدم رودريجيز فترة إستثنائية في مسيرته الكروية تحت قيادة أنشلوتي في ريال مدريد حيث خاض معه ٥١ مباراة سجل ١٨ هدف وصنع ١٩ مثلهم لذلك رغبة أنشلوتي الأولي هي التعاقد مع اللاعب .

ويقدم أنشلوتي مع ناديه الجديد إيفرتون أداء جيد علي صعيد النتائج فمنذ قيادة الفريق لم يتلقي الفريق أي خسارة بعد تعرضه لخسائر كبيرة هذا الموسم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنشلوتي يستهدف نجمه المفضل في ريال مدريد  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا