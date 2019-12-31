شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح الأفضل في روما في العقد الأخير بتصويت من الجمهور والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 صوتت جمهور فريق روما عن أفضل جناح للفريق في العقد الأخير وكانت الصدارة للمصري محمد صلاح علي حسب تصويت الجمهور ، حيث لعب صلاح في روما أفضل فتراته قبل الرحيل إلي فريق ليفربول الإنجليزي .

وتفوق صلاح في التصويت علي كلاً من ، بيروتي ولاميلا وزانيولو علي حسب تصويت الجمهور وأختيار الأفضل بينهم . ورحل صلاح عن الذئاب في صيف ٢٠١٨ بعد أداء رائع قدمه مع النادي من تسجيل الأهداف وصناعة الفرص ليرحل بعدها إلي الريدز بمبلغ ٤٠ مليون يورو ويقدم أفضل موسمين في مسيرته مع الفريق الأحمر الأنجليزي .

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