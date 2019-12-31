شكرا لقرائتكم خبر عن الميلان ينهي اتفاقه بشأن توديبو مدافع برشلونة . والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 توصل ميلان الإيطالي إلي اتفاق نهائي مع مسئولي نادى برشلونة الإسباني بشأن انتقال مدافع الفريق الفرنسي توديبو الي صفوف الروسونيري بداية من يناير المقبل، سينتقل المدافع الفرنسي الي ميلان الإيطالي علي سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر ، مع إضافة بند يحق للفريق الايطالي الشراء مقابل 20مليون يورو، من المنتظر أن تعلن الصفقة بشكل رسمي اليوم او غدا باقصي تقدير.

الجدير بالذكر أن برشلونة الإسباني قد ضم المدافع الفرنسي توديبو في يناير الماضى مقابل مليون يورو قادماً من تولوز الفرنسي . لم يشارك مدافع ميلان المحتمل مع برشلونة الا في مواجهتين فقط في الدوري الإسباني.

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