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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يراقب دبابير البوندسليجا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كشفت عديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن ريال مدريد بقيادة "فلورنتينو بيريز" يتابع عن قرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظرا لوجود نجم الفريق المعار المغربي أشرف حميمي.
ووفقا لتلك التقارير، فإن ريال مدريد لديه نية قوية لإعادة اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري، بينما هناك اهتمام أخر بالثنائي جوليان براندت صاحب ال٢٣ عاما، الذي يقدم موسم مميز بجانب اللاعب الإنجليزي الشاب جادون سانشو المرجح انتقاله بقوة للملكي، إلا أن بيريز وزيدان يرغبون في بداية الموسم المقبل وهو ما أبلغته إدارة الفريق الدبابير.
وختام يدخل هالاند نجم سالزبورغ النمساوي والمنتقل حديثا لفريق بوروسيا دورتموند دائرة اهتمامات الريال في قادم الأوقات، حتى يصبح النادي بوابة للبلانكو نحو مستقبل أفضل مع ألمع النجوم.
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