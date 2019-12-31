شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا بنفيكا يعلن التعاقد مع نجم بورسيا دورتموند والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 أعلن فريق بنفيكا البرتغالي عبر حسابه الرسمي منذ قليل تعاقده مع نجم وسط بورسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا "جوليان فيجل" مقابل ٢٠ مليون يورو .

وقدم اللاعب الموسم الماضي موسم جيد بقميص بورسيا دورتموند ولكن هذا الموسم قد شهد تذبذب في المستوي وهو ما جعل إدارة النادي تستغني عنه بشكل رسمي . ويتصدر بنفيكا جدول الترتيب العام للدوري البرتغالي برصيد ٣٩ نقطة ، ويأتي خلفه بورتو في المركز الثاني برصيد ٣٥ نقطة .

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