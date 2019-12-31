شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال وتوتنهام يتصارعان لخطف «أوباميكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادى أرسنال من التعاقد مع دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألمانى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل بناءً على طلب المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا لتدعيم الخط الخلفى للمدفعجية.

ووفقًا لشبكة «سكاى سبورتس»، فإن الصفقة ستتراوح بين 40 و50 مليون جنيه استرلينى. يأتى هذا، فى الوقت الذى دخل فيه نادى توتنهام هوتسبير فى مفاوضات مع اللاعب أملًا فى الحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوى، ورصد مسؤولو توتنهام مبلغًا كبيرًا، لم يتم الإفصاح عنه، من أجل الحصول على خدمات اللاعب. وكان اللاعب قد أظهر مستوى مميزًا خلال مباريات فريقه بالدورى الألمانى، ما دفع الأندية الإنجليزية إلى التهافت للحصول على توقيعه، خصوصًا أن اللاعب يبلغ من العمر 21 عامًا، وسيكون له مستقبل كبير، وفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية.

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