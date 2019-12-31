شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.
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