شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.