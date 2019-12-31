شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا تتراجع..والوجوه الجديدة تخطف الأضواء فى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على عكس ما هو عليه الحال من استمرار هيمنة النجوم الكبار المخضرمين على صدارة التنس العالمى لفئة الرجال، فرضت الوجوه الجديدة والنجمات الشابات كلمتهن على عالم اللعبة لفئة السيدات خلال 2019 ليكون هذا العام بمثابة تأكيد على تغير شكل المنافسة على الصدارة فى الأعوام الماضية.

ورغم بلوغها المباراة النهائية فى اثنتين من بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى خلال 2019، خرجت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز خالية الوفاض من هذه البطولات الأربع الكبرى فلم تحرز أى لقب فيها للموسم الثانى على التوالى.

وكانت سيرينا عادت للملاعب فى وسط الموسم الماضى (2018) بعد فترة الحمل والوضع ورعاية المولود لكنها فشلت فى زيادة رصيدها من الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى كما أنهت 2019 فى المركز العاشر بالتصنيف العالمى لمحترفات التنس بصعوبة بالغة.

وفيما شهد عام 2019 تراجعا جديدا لسيرينا، كان هذا العام شاهدا على بزوغ عدد من نجمات اللعبة الشابات وتقديم وجوه جديدة مميزة فى طريقها للهيمنة على الساحة خلال السنوات المقبلة.

وليس أدل على هذا من القفزة الهائلة التى حققتها الأسترالية أشلى بارتى 23 عاما خلال 2019 حيث أنهت العام فى صدارة التصنيف العالمى للمحترفات علما بأنها أنهت عام 2018 فى المركز الخامس عشر بالتصنيف.

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وأحرزت بارتى لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ليكون الأول لها فى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى رغم أنها بدأت المشاركة فى هذه البطولات فى عام 2011 عندما كانت لا تزال فى الخامسة عشرة من عمرها.

وأصبحت بارتى أول لاعبة أسترالية تحرز لقب رولان جاروس منذ 1973 علما بأنها تغلبت فى نهائى البطولة على لاعبة شابة واعدة أخرى هى التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 20 عاما التى أنهت الموسم فى المركز السادس عشر بالتصنيف العالمى.

ومن بين المصنفات فى المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف العالمى للمحترفات فى نهاية 2019، توجد ثلاث لاعبات لا يتجاوز عمرهن الـ23 عاما حيث تحتل اليابانية ناومى أوساكا 22 عاما والكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو 19 عاما المركزين الثانى والثالث فى التصنيف.

كما فرضت السويسرية بليندا بنشيتش 22 عاما نفسها ضمن أبرز اللاعبات فى 2019 وأنهت الموسم فى المركز الثامن بالتصنيف العالمى.

وخطفت الكندية أندريسكو 19 عاما الأضواء من الجميع عندما تغلبت على سيرينا وليامز 38 عاما فى نهائى بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) لتحرم الأمريكية المخضرمة من فرصة جديدة لمعادلة الرقم القياسى لعدد الألقاب التى تحرزها لاعبة واحدة فى البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها الرياضية والمسجل باسم مارجريت كورت برصيد 24 لقبا.

