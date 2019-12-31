شكرا لقرائتكم خبر عن «نيشيكورى» يعلن انسحابه من أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نجم التنس اليابانى كى نيشيكورى انسحابه من المشاركة فى بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى فى الموسم، بسبب إصابة فى المرفق.

وقال نيشيكورى، المصنف 13 على العالم، فى تصريحات لموقع بطولة أستراليا «للأسف.. أنا مضطر للانسحاب من كأس الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين وبطولة أستراليا المفتوحة».

وأضاف: «اليوم اتخذت إلى جانب فريقى هذا القرار، لأننى لست مستعدا بنسبة 100% للمنافسة على أعلى المستويات».

وأوضح: «هذا القرار لم يتخذ بسهولة، لأن أستراليا من أماكن المنافسة المفضلة بالنسبة لى».

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وكان النجم البريطانى، آندى موراى، المتوج بثلاثة ألقاب فى بطولات «جراند» سلام، قد أعلن أيضا انسحابه من بطولة أستراليا، المقررة بين 20 يناير والثانى من فبراير، بسبب إصابة فى الحوض.

على جانب آخر، هيمن الثنائى نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال على البطولات الأربع الكبرى فى 2019، حيث توج الصربى بلقب أستراليا المفتوحة بعد التغلب فى النهائى على رافا بسهولة كبيرة بنتيجة (6-3) و(6-2) و(6-3)، ليحرز اللقب السابع فى مسيرته الاحترافية بالبطولة.

وكالعادة توج نادال بلقب رولان جاروس للمرة الـ12 فى مسيرته الاحترافية، بالتغلب فى النهائى على دومينيك ثيم، وكان النهائى الأبرز فى ويمبلدون، بعدما تغلب ديوكوفيتش على روجر فيدرر فى 5 مجموعات، ليفوز الصربى بأطول نهائى فى تاريخ البطولة، ويحرز اللقب للمرة الخامسة فى مسيرته.

وأخيرًا، توج نادال بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الرابعة فى تاريخه بالتغلب فى النهائى على دانيل ميدفيديف فى 5 مجموعات، ليحرز اللقب رقم 19 فى مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، ويقلص الفارق مع فيدرر صاحب الرقم القياسى كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام بـ20 لقبًا.