شكرا لقرائتكم خبر عن أوناى إيمرى يكشف كواليس إقالته من أرسنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإسبانى أوناى إيمرى، مدرب أرسنال السابق كواليس إقالته من تدريب الفريق الإنجليزى منذ عدة أسابيع بعد تراجع نتائج الجانرز.
وكانت إدارة أرسنال، قد أعلنت مؤخرًا إقالة إيمرى من تدريب الجانرز بعد ساعات قليلة من خسارة الفريق الإنجليزى بنتيجة (١-٢) أمام آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى دور المجموعات للدورى الأوروبى.
وخلال تصريحات نقلتها صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، تحدث إيمرى عن كواليس الإقالة وقال: «الهزيمة أمام شيفيلد يونايتد كانت بداية النهاية، الخسارة كانت نقطة تحول فى مشوارى مع الفريق».
وكان أرسنال قد خسر من شيفيلد يونايتد بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى فى أكتوبر الماضى.
وأضاف إيمرى: «فى شهر واحد تدهورت الأمور، ولم نتمكن من الفوز فى مباراة واحدة من أصل 7، وبات السؤال مطروحًا ما الذى يحدث لنا؟، سيطر التوتر على الجهاز الفنى واللاعبين».
وتابع: «بالتأكيد، المدرب هو أول شخص يتحمل المسئولية، لقد عشت تلك الأمور من خلال عملى مع أندية أخرى».
وواصل: «تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أن الأمور لا تسير على ما يرام، حاولنا البحث عن حلول أخرى ولكن النتائج لم تتحسن».
يذكر أن إدارة أرسنال استقرت فى النهاية على تعيين ميكيل أرتيتا، مساعد بيب جوارديولا السابق فى نادى مانشستر سيتى، على رأس الإدارة الفنية للجانرز.
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