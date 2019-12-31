شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء برشلونة يطلبون «مبابى» فى «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن أعضاء نادى برشلونة، يرغبون فى انضمام الفرنسى كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل أكثر من أى مهاجم آخر.

وبحسب استطلاع للرأى بين أعضاء النادى وأعدته الصحيفة الكتالونية، فإن 48.66% يريدون مبابى الذى يلعب فى صفوف بى إس جى منذ صيف 2017 والمطلوب بشدة فى ريال مدريد، يليه الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66%.

وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ«لا أعلم» بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

اما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزى هارى كين لاعب توتنهام بتأييد 8.33% من الأعضاء.

واحتل البرازيلى نيمار لاعب البرسا سابقا وباريس سان جيرمان حاليا المرتبة الخامسة بـ7.33% ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33%.

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وجاء الإنجليزى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بـ2%.

وتساوى الألمانى تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول بنسبة 0.33% وهى نفس النسبة التى حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئى البرسا.

على جانب آخر، يدرس نادى رين الفرنسى استعادة نجمه السابق الدولى الفرنسى عثمان ديمبيلى، لاعب برشلونة الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ عثمان ديمبيلى مسيرته الكروية فى رين، قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند الألمانى فى صيف عام 2016 مقابل 15 مليون يورو، ومن ثم اشتراه برشلونة مقابل 125 مليون يورو فى صيف عام 2017.

ولم ينجح ديمبيلى فى التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة منذ التوقيع معه، بجانب معاناته من عدد كبير من الإصابات القوية.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن ديمبيلى يعانى حالياً من إصابة فى الفخذ ولن يعود إلى برشلونة قبل بداية شهر فبراير القادم، بجانب وجود صعوبة لإقحامه فى التشكيلة الأساسية بعد ذلك فى ظل الانسجام الذى بدأ يظهر بين الثلاثى الأرجنتينى ليونيل ميسى والأوروجويانى لويس سواريز والفرنسى أنطوان جريزمان، وظهور الثنائى كارليس بيريز وأنسو فاتى وإبداعهما على ملعب كامب نو.