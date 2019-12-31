أنشلوتي يستهدف نجمه المفضل في ريال مدريد 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

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ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية رغبة المدرب المخضرم "كارلو أنشلوتي" المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي لفريق إيفرتوت الإنجليزي في الاعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجز في سوق إنتقالات يناير .

وقدم رودريجيز فترة إستثنائية في مسيرته الكروية تحت قيادة أنشلوتي في ريال مدريد حيث خاض معه ٥١ مباراة سجل ١٨ هدف وصنع ١٩ مثلهم لذلك رغبة أنشلوتي الأولي هي التعاقد مع اللاعب .

ويقدم أنشلوتي مع ناديه الجديد إيفرتون أداء جيد علي صعيد النتائج فمنذ قيادة الفريق لم يتلقي الفريق أي خسارة بعد تعرضه لخسائر كبيرة هذا الموسم .