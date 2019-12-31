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اول ضحايا زلاتان مع الميلان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اول ضحايا زلاتان مع الميلان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

يبدو ان ايام اللاعب فابيو ​بوريني​ مع ناديه ​ميلان​ الايطالي وصلت الى خواتيمها الغير سعيدة. اللاعب لم يشارك الا في 70 دقيقة هذا الموسم وخرج من حسابات المدرب بيولي.

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وبعد عودة اللاعب ​زلاتان​ إبراهيموفيتش إلى الميلان أصبح من الصعوبة أن يشارك اللاعب الإيطالي في ظل وجود ​بياتيك​ وزلاتان.

واصبح اللاعب او المغادرين في كانون الثاني المقبل وبعتبر نادي جنوى الأقرب لضمه لمساعدتهم في صراع معركة الهبوط من .

وأشارت الصحيفة إلى أن جنوى يقترب من حسم الصفقة لمدة عامين ونصف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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