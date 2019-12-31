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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اول ضحايا زلاتان مع الميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
يبدو ان ايام اللاعب فابيو بوريني مع ناديه ميلان الايطالي وصلت الى خواتيمها الغير سعيدة. اللاعب لم يشارك الا في 70 دقيقة هذا الموسم وخرج من حسابات المدرب بيولي.
وبعد عودة اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش إلى الميلان أصبح من الصعوبة أن يشارك اللاعب الإيطالي في ظل وجود بياتيك وزلاتان.
واصبح اللاعب او المغادرين في كانون الثاني المقبل وبعتبر نادي جنوى الأقرب لضمه لمساعدتهم في صراع معركة الهبوط من الدوري الإيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنوى يقترب من حسم الصفقة لمدة عامين ونصف.
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