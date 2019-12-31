انشيلوتي قبل مواجهة السيتي: جوارديولا عبقري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

وصف المدرب ​كارلو أنشيلوتي​ نظيره ​بيب غوارديولا​ بأنه "عبقري" قبل لقاء ​إيفرتون​ مع ​مانشستر سيتي​ على استاد الاتحاد.



وقال أنشيلوتي: "بيب مدرب رائع. لدي علاقة جيدة معه. ليس كثيرًا في المباريات لكننا نرى بعضنا بعضًا في بعض المؤتمرات. لدينا الكثير من الاحترام. في بعض النقاط، إنه عبقري لأنه يحاول دائمًا القيام بشيء مميز على أرض الملعب".

وأضاف أنشيلوتي عن التحدي الذي سيشكله السيتي على فريقه: "مانشستر سيتي سيكون اختبارًا رائعًا لنا لنرى أين نحن. إنه فريق قوي حقًا ولكن لدينا ثقة. يجب أن نكون سعداء للتنافس مع أفضل فريق في إنكلترا وأيضًا في أوروبا".