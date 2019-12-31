الاتحاد والفتح.. لقاء ثان خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

عزز فريق نادي الاتحاد عناصره بضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، ومواطنه لاعب محور الارتكاز الدفاعي جوناس دي سوزا لمواجهة الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ضمن دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان، حيث التقيا السبت الماضي في إطار مواجهات الجولة الـ13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتعادلهما 1-1 بعد أن كان الفتح الأقرب للفوز، حيث عادل الاتحاد النتيجة في الوقت بدل الضائع.

ولم يعد أمام المدير الفني للاتحاد، الهولندي هينك تين كات، حجة لعدم تحقيق الفوز اليوم، بعد أن عمل على قراءة الفتح من حيث نقاط قوته وضعفه، كما أن هذه البطولة هي الوحيدة المحلية التي يقاتل عليها الفريق بعد أن تراجع كثيرا في الدوري، حيث يحتل المركز الـ13 ولا يفصله عن الأخير سوى 3 مراكز فقط.

من جانبه، يأمل الفتح الذي لا تختلف ظروفه عن نظيره الاتحاد كثيرا، حيث يحتل المركز الـ14 في الدوري برصيد 9 نقاط، في خطف بطاقة التأهل معتمدا على تكتل دفاعاته التي كانت حصنا أمام هجمات الفريق الاتحادي في اللقاء الماضي، حيث كاد مخطط المدرب البلجيكي يانيك فييرا أن ينجح ويخرج بكامل نقاط المباراة.