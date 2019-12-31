إنجازات أهلي الصائغ طاولة وكاراتيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تباهت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ بما حققته من أعمال خلال المرحلة الماضية، أطلقت عليها إنجازات بعد مرور 6 أشهر (180 يوما) على توليها زمام الأمور في النادي، خاصة في كرة الطاولة ولعبة الكاراتيه.

وأفردت الإدارة عبر مركزها الإعلامي مساحة واسعة تضمنت كل ما تحقق للنادي تحت إدارة الصائغ التي تولت مسؤولية النادي في يونيو الماضي بعد فوزها في الانتخابات لمدة 4 أعوام خلفا لإدارة عبدالله بترجي.

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وأكدت إدارة الصائغ أن النادي استطاع خلال فترة رئاستها تحقيق 10 بطولات في مختلف الألعاب كان آخرها تتويج فريق كرة الطاولة بلقب كأس السوبر السعودي الإماراتي، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة وكأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للكبار والشباب، مبينة أن من بين الإنجازات أيضا، تحقيق النادي 4 بطولات في الكاراتيه هي بطولة المنطقة الغربية والشمالية، وبطولة الغربية والشمالية للبراعم، وبطولة الغربية والشمالية للشباب والناشئين، إضافة إلى إنجازات أخرى في ألعاب فردية وجماعية.

كما عدت إدارة الصائغ إبرام بعض التعاقدات ضمن قائمة إنجازاتها، وقالت إنها أبرمت العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، في مقدمتها التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، والتعاقد مع الرباعي الأجنبي يوسف بلايلي ولوكاس ليما وأرفين زوكانوفيتش والبوسني ألفيس ساريتش، إضافة إلى إبرام عدد من الصفقات المحلية تمثلت في اللاعبين محمد خبراني وسلطان مندش ويزيد البكر وخالد البركة ومحمد المجحد.

وألقت الإدارة الضوء على عقود الرعاية المختلفة التي أتمتها خلال مدة الـ6 أشهر، مبينة أنها وصلت إلى 4 عقود رعاية.