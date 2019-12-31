أصحاب الإنجازات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كافأ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي نجوم الاتحادات الرياضية الذين حققوا إنجازات في عدد من البطولات الدولية والإقليمية، وذلك في استقباله لهم بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وقال رئيس الهيئة خلال لقائه بلاعبي منتخبات كرة السلة، والتايكوندو، والجودو، وكرة الطاولة، والبلياردو، والهجن، والريشة الطائرة، إنهم يؤملون على اللاعبين تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى القاري والعالمي. (مكة)