السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ينظم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في الفترة من 7 إلى 12 يناير بمدينة جدة، دورة تدريبية بعنوان «كيف تصبح صحفيا رياضيا»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تزامنا مع إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتستهدف الدورة الإعلاميين الواعدين والصحفيين المبتدئين من الشباب والفتيات المختصين في مجال الإعلام.
ويحاضر في الدورة، المدرب الدولي ريكاردو روماني بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو.
وسيحصل المشاركون في الدورة على شهادات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، فيما تم تخصيص فئة عمرية للراغبين في التسجيل بالدورة، وهي ما بين 18-25 عاما، ولا يشترط أن يكون منتسبا للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتكون الأولوية لطلبة أقسام الإعلام والصحافة الناشئين، ولمن يجيد اللغة الإنجليزية، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية في حال الرغبة.
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