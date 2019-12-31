فييرينها يدخل ترشيحات الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
دخل جناح باوك اليوناني، البرتغالي أديلينو فيرين الملقب بفييرينها (33 عاما) دائرة اهتمام المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو لاستقطابه في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى 31 يناير الحالي.
ويعول لوشيسكو على معرفته باللاعب الذي لعب تحت إشرافه في صفوف الفريق اليوناني وكان أحد صناع الفرح في الفريق اليوناني من خلال مساهمته في الفوز ببطولة الدوري المحلي وتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا. وتأتي رغبة لوشيسكو وسط ملاحقة نادي صيني للاعب أبدى رغبته في ضمه. وسبق لفييرينها اللعب لعدد من الأندية البرتغالية، منها ليتشويس وبورتو وفيتوريا دي غيماريش، كما لعب لعدد من المنتخبات البرتغالية حتى وصل إلى تمثيل الأول في 2013. وترجح الأنباء أن حضور اللاعب سيكون على حساب المهاجم السوري الدولي عمر خربين الذي ينتظر إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
على صعيد آخر، أدى الفريق صباح أمس تدريبا استرجاعيا بعد الفوز العريض أمس الأول على العدالة 7-0 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيواصل الفريق تدريباته اليوم، تحضيرا لمواجهة الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل.
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