عقد فيتوريا صداع برأس السويكت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تواجه إدارة نادي النصر أزمة كبيرة على صعيد الجهاز الفني، حيث أكدت مصادر لـ«مكة» أن ملف تجديد عقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي لم يحسم، لعدم توفر المبلغ الكافي لتسديد مقدم العقد في حال قبل فيتوريا بالتجديد 3 سنوات مقابل 10 ملايين دولار، أي بزيادة 3 ملايين دولار عن العقد الماضي كمزايا، فيما يحاول مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت مع المدرب التنازل عن شرط منحه قيمة عقده كاملا (30 مليون دولار) حال الاستغناء عنه.

وعلى الصعيد المالي أيضا تسابق الإدارة الزمن للإيفاء بكافة المستحقات المطلوب سدادها في الفترة الحالية من رواتب لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، وذلك قبل نهائي كأس السوبر المقرر له السبت المقبل أمام التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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وعلمت «مكة» أن السويكت عقد اجتماعا باللاعبين والجهاز الفني، طالبهم خلاله بضرورة حصد لقب السوبر باعتبار أن النصر لم يحقق هذا اللقب، مؤكدا لهم أن أمام الفريق الفرصة للتتويج باللقب بعد أن خسر ذلك عام 2014 أمام الشباب وعام 2015 أمام الهلال.

كما وعد اللاعبين بتسديد راتب ديسمبر وتسليمهم المكافآت وفقا للائحة الداخلية المعمول بها في النادي.

ميدانيا ارتفعت وتيرة الاستعدادات للسوبر، وأصبح من المؤكد عدم مشاركة عبدالله مادو والعبيد لعدم اكتمال جاهزيتهما نظير الإصابات، فيما يشارك عمر هوساوي من البداية بجانب مايكون.