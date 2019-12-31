شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار: مواجهة انبى لاتقبل القسمة على اثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى أن مواجهة انبى لاتقبل القسمة على اثنين ، مشيرا إلى أن المنافس يمر بحالة فنية مميزة بعد تولى حلمى طولان تدريبه مؤخرا وتحقيقه عدة انتصارات مؤخرا ، ويستضيف الدراويش الفريق البترولى غدا ، فى إطار منافسات الأسبوع الــ11 بالدورى المحلى ، وأضاف مدرب الإسماعيلى :”لدينا هدف سنقاتل عليه وهو حصد الثلاث نقاط فى مواجهة الغد، سعيا لتعديل المسار بالمسابقة والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب”.

وبسؤاله عن أسباب تفوق الفريق عربيا مقارنة بالدورى أجاب السلحدار :”اللاعبون يحصلون على فترات راحة أطول فضلا عن عدم تنقله المستمر من محافظة لأخرى وهو ما ينعكس على النتائج، وأتم حديثه :”نعانى كثيرا من ضيق الوقت بين المباريات ونلجأ إلى الاستشفاء والسعى نحو تجهيز جميع اللاعبين للتغلب على تلك الأزمة.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة انبى فى الخامسة من مساء غدا الاربعاء وتطرق التدريبات على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف ، كما شمل المران على الكرات العرضيات من ظهيرى الفريق وكيفية ترجمتها لأهداف ، وشهد التدريب حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى ، واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى قد أعلن قائمة لاعبيه تحضيرًا للقاء إنبى الأربعاء ولم تشهد القائمة أية تغييرات عن مواجهة الاتحاد باستثناء استبعاد باهر المحمدى مدافع الفريق وانضمام محمد عمار بدلاً منه لأسباب تأديبية ، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

Advertisements

في خط الدفاع: محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

في خط الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق.

في خط الهجوم: حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.