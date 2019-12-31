شكرا لقرائتكم أيمن المزين: مستمر مع طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع أيمن المزين أنه حدد عدد من المراكز التي يحتاجها الفريق في النصف الثاني من الدوري مؤكدا انه يمتلك لاعبين جيدين ولكن يواجههم حظ سيء خلال المباريات.
فاز فريق مصر على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعت الفريقين باستاد الكلية الحربية، سجل الأهداف محمود إسماعيل فى الدقيقة 18 وأحمد الشيخ بالدقيقة 30 من ركلة جزاء احتسبها وائل فرحان حكم اللقاء لفريق مصر، بينما أحرز هدف طنطا أحمد قطاوى بالدقيقة 94 من احداث المباراة .
ورفع نادى مصر رصيده إلى 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى اثنين وتعادل فى خمسة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 10، بعدما لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 11.
يبحث عمر صلاح حارس مرمى سموحة بعض العروض المحلية التى وصلته فى الآونة الأخيرة من أجل الرحيل عن الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نظرًا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى بعد اعتماد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على الهانى سليمان فى الوقت الذى يسعى فيه الحارس الشاب للمشاركة من أجل نيل شرف تمثيل المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020 .
وقد دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات شفهية مع الحارس لمعرفة طلباته المادية فى ظل رغبة أيمن المزين فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرًا للأخطاء الكثيرة التى يرتكبها إسلام طارق، بالإضافة لهبوط مستوى على فرج.
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