شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا فى تغريدة عبر "تويتر" : أستحى أن أحزن وأمري فى يد الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا صانع العاب فريق الاهلى عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " يسألون لماذا أنت دائما متفاءل ؟ أجيب : أستحى أن أحزن وأمري فى يد الله "، ويعاني مؤمن زكريا من التهاب حاد في الأعصاب أدى لابتعاده عن الملاعب منذ يناير الماضي، وتلقى العلاج في ألمانيا وأمريكا وسط مساندة كبيرة من النادي الأهلي وجماهيره.

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

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خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

واختتم الأهلى تدريباته مساء اليوم بالجزيرة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء، والتي تأتي فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة غدًا وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب الوصافة، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ15، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهددًا بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

أوضح مصدر داخل إدارة النادى الأهلى كواليس أزمة قيد وعلاج مؤمن زكريا نجم الفريق الأحمر السابق، والذى تم رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجارى، بعد إصابته بمرض يحتاج لعدة أشهر للتعافى منه والعودة من جديد للتدريبات.

وكشف المصدر عن مفاجأة فى ملف مؤمن زكريا مؤكداً أن الجناح الدولى رغم حصوله على الاستغناء، إلا أنه وقع على عقد جديد مع الفريق الأحمر بتاريخ لاحق وبالتحديد بدايته تكون فى شهر يناير المقبل أو أغسطس المقبل وذلك بحسب استجابته للعلاج.

وأضاف المصدر أن النادى دفع العديد من الالتزامات لمؤمن زكريا أبرزها حصوله على كل مستحقاته المتأخرة، كما حصل على 700 ألف جنيه، وهى قيمة تعديل عقده الذى كان محمود طاهر رئيس النادى السابق قد وافق عليه، كما تم صرف 25 ألف دولار للاعب كدفعة أولى من قيمة علاجه فى ألمانيا قبل أن يعلن المستشار تركى آل الشيخ تحمل كل مصاريف علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن صرف قيمة مقدم عقد الموسم الحالى مثله مثل باقى زملائه المقيدين فى قائمة الأهلى.