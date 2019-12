شكرا لقرائتكم ده انجليزى يامرسى.. صفحة بيراميدز تخدع الجماهير بأرقام وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز في 9 مواجهات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية حتى الآن، إلا أن الصفحة الرسمية للنادي احتفلت بتحقيق الفوز في 10 مواجهات ، حيث كتبت الصفحة الرسمية لبيراميدز باللغة الانجليزية: "Congratulate our team for being undefeated in 10 matches in the Confederations Cup! Keep cheering us on so we can stay champions!"، وهو ما يعنى باللغة العربية: "نهنئ فريقنا على عدم الهزيمة في 10 مباريات في كأس الكونفدرالية ! استمر في تشجيعنا حتى نتمكن من البقاء أبطالاً!".

وبدأ بيراميدز مسيرته فى الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، بالفوز على ايتول الكونغولى بنتيجة 4 / 1 فى دور الـ 64، ثم الفوز فى العودة على الفريق الكونغولى بهدف دون رد، وبعدها تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بهدف لكل فريق فى دور الـ 32 التمهيدى، ثم الفوز على نفس الفريق فى مباراة العودة بهدف دون رد.

وفى دور الـ 32 الثانى فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 2 / 1، ثم الفوز فى مباراة العودة بنتيجة 3 / 0، وفى دور المجموعات حقق بيراميدز الفوز على اينوجو رينجرز بنتيجة 3 / 1، ثم الفوز على اف سى نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6 / 0، وفى الأخير الفوز على المصرى البورسعيدي بنتيجة 2 / 1.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانيًا بستة نقاط أيضًا ولكن فارق الأهداف لصالح الفريق السماوي بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل، على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة.