شكرا لقرائتكم مهاجم الملعب التونسي مرشح لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الملعب التونسي دائرة المهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما تم عرضه على مسئولي القطبين من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

ويخطط مسئولو الأهلي والزمالك لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي من أجل حل أزمة رأس الحربة خلال منافسات الدور الثاني من المسابقة.

ويضع الأهلي على رأس أولوياته النيجيري بليسنج اليكي مهاجم لوزيرين السويسري لتدعيم الخط الأمامي، إلا أن المطالب المالية للفريق السويسري قد تعطل انضمام اللاعب للقلعة الحمراء.

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فيما يبحث الزمالك عن مهاجم سوبر وفي حال فشل في إيجاد ضالته سيقوم بقيد الكونغولي كابونجو كاسونجو.

ويبلغ مبينزا من العمر 19 عاما كونه من مواليد الأول من أبريل لعام 2000 ولعب لأندية ليوباردز ووأوتوهو الكونغوليين، والملعب التونسي.

وسجل مبينزا هاتريك في فوز فريقه على النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويقدم عروضا طيبة مع فريقه التونسي وبات محط اهتمام عدة أندية عربية.