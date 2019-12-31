شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ترحب بمقترح زيادة عدد الإستبدال فى انتقالات شهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مسئولو نادى مصر المقاصة، بمقترح زيادة عدد الإستبدال فى انتقالات شهر يناير، متضامنًا مع عدد من الأندية التى رحبت بهذا المقترح وعلى رأسهم الزمالك وبيراميدز والمصرى البورسعيدى، وكشف مصدر بالنادى الفيومى، أن زيادة عدد الاستبدال فى شهر يناير سيتيح الفرصة لعدد كبير من الفرق لتدعيم صفوفها الأمر الذى سيزيد من قوة مسابقة الدورى.

وتمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، لكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعٍ أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان .

يأتى موقف اللجنة ردًا على اجتماع الأندية غدًا الأربعاء بمقر نادى الزمالك لمناقشة هذا الأمر، لذا تمسكت اللجنة بموقفها ورفعت شعار "لا تراجع ولا استسلام".

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واشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة.

ورفض عدد من الأندية إمكانية زيادة عدد الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشنوية القادمة، مطالبين بتطبيق اللوائح التى بدأت بها المسابقة وفى مقدمة هذه الأندية على رأسها الأهلى والاتحاد السكندرى وسموحة مقابل مطالبة بعض الأندية أيضا بفتح الاستبدال لتضررها مثل بيراميدز والمقاصة والزمالك.