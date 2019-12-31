شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي فى مباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكثر من لاعب من قائمة الفريق إستعداداً لمباراة المقاصة المقرر لها الساعة السابعة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الحادية عشر في الدور يالممتاز.

وتضم قائمة المُستبعدين ، كلاً من شريف إكرامي وجونيور أجاي وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسي لقائمة المصابين في الفريق والتي تضم أيضاً ، محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد.

كان فايلر قد ضم 19 لاعباً لقائمة مباراة المقاصة ، وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير ، أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول ، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا ، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

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ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة غدا وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب الوصافة ، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ15، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

وكان رينيه فايلر قد أكد أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق المقاصة ، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر:

"الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد ، مؤكداً أن إصابة سعد سمير كانت قوية وستبعده فترة طويلة عن الملاعب بينما تغيير أجايى في مباراة بلاتينيوم جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم.