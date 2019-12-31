شكرا لقرائتكم مع بداية 2020 .. تعرف على ارز مواجهات الأسبوع الـ 11 في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى ليلة رأس السنة الميلادية ومع بداية عام جديد 2020، تستعد معظم أندية الدورى المصري الممتاز، لخوض مواجهات هامة في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر المسابقة، خاصة بعدما شهد اليوم الثلاثاء عدم إقامة أي مباراة في الدوري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين.
ثم تقام مباراة الإسماعيلي أمام نظيره انبى في تمام الخامسة عصراً على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش سعياً لتصحيح المسار فى الدوري بعد تلقى هزيمتين على التوالى أمام الاهلى ثم المقاولون العرب متسلحاً بانتصاره على زعيم الثغر بالبطولة العربية فيما تعادل انبى سلبياً مع حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية .
ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدروي برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 5 مواجهات بينما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر 4 مواجهات.
وفى السابعة والنصف يدخل الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره مصر المقاصة على ملعب السلام، ويخوض المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.
كان فايلر قد ضم 19 لاعبًا لقائمة مباراة المقاصة، وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.
وتضم قائمة المُستبعدين، كلاً من شريف إكرامي وجونيور أجاي وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسي لقائمة المصابين في الفريق والتي تضم أيضًا رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف للإيقاف.
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