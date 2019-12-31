شكرا لقرائتكم الأخضر الأولمبي يلغي ودية كوريا الجنوبية ويعلن قائمته الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين الرسمية للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 8 وحتى 26 من شهر يناير المقبل.

وضمت قائمة الـ 23 لاعبًا الذين اختارهم المدير الفني سعد الشهري: أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

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ويتواجد "الأخضر" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة منتخب اليابان في التاسع من شهر يناير، يلي ذلك مواجهة منتخب قطر في الثاني عشر من الشهر ذاته، على أن يختتم مرحلة المجموعات في الخامس عشر من شهر يناير بلقاء منتخب سوريا.

من ناحية أخرى، ألغيت المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية بالاتفاق بين الجهازين الإداري والفني للمنتخبين، وجاء إلغاء إقامة المباراة لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية أرضية الملعب.

ومن جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب الأولمبي في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء إلى تايلاند لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا والتي تتضمن لقاء منتخب تايلاند وديًا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.