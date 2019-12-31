موعد مباراة الأهلي والمقاصة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف مصر المقاصة، نظيره الأهلي، في السابعة والنصف، مساء الأربعاء 1 يناير، على ملعب ستاد السلام، في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بعد فوزه على الاتحاد برباعية نظيفة، في الجولة الماضية، كما حقق المارد الأجمر فوزا هاما في دوري أبطال إفريقيا على حساب بلاتينيوم.

ويحتل الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 24 نقطة، من 8 مباريات، والمقاصة في المركز الخامس عشر بـ9نقاط.

تشكيل الأهلي

يغيب عن الأهلي سعد سمير ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد ورمضان صبحي وأجاي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، المباراة بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وديانج وقفشة وحسين الشحات وأحمد الشيخ

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الهجوم: أزارو

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.

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