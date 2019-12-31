وكيله: كلوب سيلعب دورا في استمرار صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مارك كوسيك، وكيل أعمال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني سيلعب دورا في استمرار الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك مع الريدز.

وقال كوسيك، في حوار مع موقع "sport1" الألماني اليوم الثلاثاء: "كلوب سيبقى مع ليفربول على المدى الطويل بعد تمديد عقده في منتصف ديسمبر الجاري".

وأضاف: "ليفربول يتركز حاليًا على المدى الطويل، ويتعلق الأمر أيضًا بالتخطيط".

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وأوضح وكيل كلوب: "اللاعبون مثل ساديو ماني وفيرجيل فان دايك ومو صلاح، يجب عليهم جميعًا تمديد عقودهم، وبالتأكيد سيلعب المدير الفني دورًا كبيرًا هنا".

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، ويقضي حاليا ثالث مواسمه بين أسوار آنفيلد.

وقاد كلوب فريقه ليفربول في 240 مباراة خلال أربع سنوات قضاهم في الميرسيسايد، وحقق الفوز في 144 مباراة، وتُوج مع الريدز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يُذكر أن وكيل يورجن كلوب نفى الشائعات التي ربطت صاحب الـ52 باحتمالية تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أن المدرب يحب ليفربول ولديه عقد مع الريدز حتى عام 2024.