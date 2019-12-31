فايلر يٌعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.

وشهدت القائمة الأهلي عودة المهاجم صلاح محسن، كما سيغيب كل من حسين الشحات و شريف اكرامي وسعد سمير للإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف.

الأهلي في اخر مباراة له بالدوي تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 أهداف دون رد ليحكم قبضته على صدارة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.