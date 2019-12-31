٢٠ لاعب في قائمة سموحة لمواجهة المصرى

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار ٢٠ لاعب للسفر إلى السويس استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها يوم الخميس القادم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقةالدورى الممتاز .
ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، حسين تيمور ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، احمد ابو الفتوح ، احمد جمال، خالد محمد ، محمد الترهونى ، احمد حمص ، ماجت ديوب ، محمود حليم ، ناصر ماهر ، محمد نادى ، حسام حسن ، شريف رضا ، رونالد وانجا ، احمد مكى ، اسلام الفار ، كريم يحيى ، سلامه أحمد .
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