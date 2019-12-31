اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة انبى فى الخامسة من مساء غدا الاربعاء باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الــ11 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.
تطرق المران لتدريبات على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف، كما شمل المران على الكرات العرضيات من ظهيرى الفريق وكيفية ترجمتها لأهداف.
وشهد التدريب حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.
ويحتل الدراويش المركز التاسع بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر التسديدات سلاح الإسماعيلي أمام إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.