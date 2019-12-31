التسديدات سلاح الإسماعيلي أمام إنبي

اختتم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة انبى فى الخامسة من مساء غدا الاربعاء باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة الــ11 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

تطرق المران لتدريبات على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف، كما شمل المران على الكرات العرضيات من ظهيرى الفريق وكيفية ترجمتها لأهداف.

وشهد التدريب حضور المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد

الرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.

ويحتل الدراويش المركز التاسع بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة.