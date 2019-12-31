ليفربول يبحث عن مدافع جديد للدعم مع فان دايك

يبحث نادي ليفربول الإنجليزي، عن التعاقد مع مدافع جديد من أجل حل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الريدز، بعد الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية بعد إصابة ديان لوفرين، وفابينيو، فضلًا عن إصابة جويل ماتيب، وعليه اضطرت إدارة النادي الإنجليزي، لقطع إعارة مدافع

الفريق الشاب، فيليبيس من نادي شتوجارت الألماني.

وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إلى أن نادي ليفربول يبحث عن مدافع من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، للدعم مع مدافع الفريق الهولندي، فيرجيل فان دايك.

وأضافت الصحيفة إلى أن ليفربول

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يفكر بضم البرازيلي دييجو كارلوس مدافع فريق إشبيلية الإسباني، من أجل حل تلك الثغرة الدفاعية، لما يقدمه من مستويات جيدة مع فريقه الأندلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول

سيضطر لدفع 65 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي التي لديه مع أجل ضمه من صفوف إشبيلية.

وكان المدافع البرازيلي أنضم إلى إشبيلية خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، مقابل 15 مليون يورو.