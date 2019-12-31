مينامينو يصل إلى مقر تدريبات ليفربول

وصل الياباني مينامينو جناح ليفربول الجديد، ولاعب سالزبورج النمساوي السابق، إلى ميلوود مقر تدريب الريدز، من أجل توقيع عقد انتقاله بشكل رسمي لليفربول، حيث تفتح نافذة الانتقالات الشتوية غدًا الأربعاء، الموافق 1 يناير.

واستقبل لاعبو الريدز، الوافد الجديد مينامينو حيث قابل ساديو ماني، وشاكيري، وتشامبرلين، كما ألتقى اللاعب بمدربه

الجديد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

وأعلن ليفربول في وقت سابق، عن التعاقد مع مينامينو لاعب فريق سالزبوج، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي، التي تبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في أولى مبارياته مع الريدز، أمام إيفرتون بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.