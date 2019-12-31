مدرب منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تدريب الفراعنة مواليد 2003

كشف محمود فايز المدرب العام السابق لمنتخب مصر، حقيقة ما تردد عن توليه قيادة الفراعنة مواليد 2003.
وقال فايز في تصريحات خاصة : "بالتأكيد أتشرف بتولي تدريب منتخب مصر مواليد 2003 حال تكوينه، لكن الحقيقة أن اتحاد
وتابع: "فوجئت بهذه الأنباء مثل الجميع ولم يحدث اي اتصالات رسمية مع مسؤولي اتحاد الكرة على الإطلاق".
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