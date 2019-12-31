الأهلي ينظم معرض خاص بمنتجات أعضاء النادي بمقر الجزيرة

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استجابة الإدارة التنفيذية لطلبات أعضاء النادي بتنظيم معرض خاص بمنتجات أعضاء النادي بمقر الجزيرة.

وأوضح أن المعرض سوف يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير بجوار الحديقة الرئيسية بالنادي، من الحادية عشرة صباحًا وحتى

الحادية عشرة مساءً.يأتي ذلك في إطار الأنشطة والخدمات التي يوفرها النادي للأعضاء، وفي ظل النجاحات الكبيرة للمعارض التي تم تنظيمها في مقر وفروع النادي خلال الفترة الماضية.