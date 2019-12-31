أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، استجابة الإدارة التنفيذية لطلبات أعضاء النادي بتنظيم معرض خاص بمنتجات أعضاء النادي بمقر الجزيرة.
وأوضح أن المعرض سوف يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير بجوار الحديقة الرئيسية بالنادي، من الحادية عشرة صباحًا وحتى
يأتي ذلك في إطار الأنشطة والخدمات التي يوفرها النادي للأعضاء، وفي ظل النجاحات الكبيرة للمعارض التي تم تنظيمها في مقر وفروع النادي خلال الفترة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينظم معرض خاص بمنتجات أعضاء النادي بمقر الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.