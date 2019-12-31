الكفراوي رئيساً لبعثة الأهلي في زيمبابوي لملاقاة بلاتنيوم

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتجهة إلى

زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم يوم ١١ يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون مقابل، في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما وليد سليمان.