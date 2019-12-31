‎فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة،

وياسر إبراهيم، وعلي معلول. خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.‎