رابطة النقاد الرياضيين تستعد لاستضافة احتفالية استفتائها بمشروع "زد"

اتفق المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله مع أحدى شركات الاستثمار العقارى التى يرأس مجلس ادارتها هيثم عبد العظيم، وهى إحدى شركات المهندس نجيب ساويرس، وفى حضور أحمد دياب العضو المنتدب لـأحدى شركات للإستثمار الرياضى، على استضافتها حفل استفتاء رابطة النقاد الرياضيين لاختيار الأفضل لعام ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وذلك بمشروع الشركة بالشيخ زايد (مشروع زد)، حيث ستنظم الشركة احتفالية على أعلى مستوى يليق بقيمة الإستفتاء، الذى يمثل أعرق روابط نقابة الصحفيين.

وخلال الإتفاق عرض هيثم عبد

العظيم تصور لتلك الشركة الاستثمارية لتنظيم الإحتفالية التى سيتخللها بعض الفقرات الفنية إلى جانب تكريم عدد من الرياضيين أصحاب الإنجازات خلال عام ٢٠١٩، على أن يتم الإعتماد على أفضل التقنيات والتجهيزات الفنية التى ستساهم فى إخراج الأحتفالية بشكل رائع، كبداية للتعاون بين الشركة ورابطة النقاد الرياضيين، معربا عن سعادته بهذا التعاون وتقديره لقيمة النقد الرياضى والصحفيين المصريين.

وأعرب الزميل حسن خلف الله عن تقديره

للتعاون مع تلك الشركه التى تعد من أكبر الشركات المتخصصة فى مجال الاستثمار العقارى، ورغبتهم الصادقة فى دعم نجاح إستفتاء رابطة النقاد الرياضيين لإختيار الأفضل فى كرة القدم والرياضة المصرية، والذى بدأ هذا العام بالتعاون مع موقع الأهلى فاميلى، وسينضم كذلك لإجراء تصويت الجماهير بعض المواقع الرياضية فى مقدمتها موقع يلاكوره، بينما سيكون تصويت النقاد الرياضيين من خلال استمارات خاصة بالرابطة.

وستقام احتفالية اعلان الأفضل فى النصف الثانى من شهر يناير ٢٠٢٠، فى حضور لفيف من نجوم الرياضة المصرية ونجوم النقد الرياضى، وذلك بعد إنتهاء فترة التصويت لإختيار الفائزين، حيث يوجد ٣ مرشحين فى كل فئة من فئات الإستفتاء.