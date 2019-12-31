المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا للقاء سموحة

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأساسي استعداداً لمباراته بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره سموحة والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد

غدٍ الخميس على ستاد الجيش بالسويس.ركز ايهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق سموحة ، وشهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين لنيل ثقة جهازهم الفني أملا في دخول قائمة الفريق والتي سيعلن عنها الجهاز الفني غدا قبيل توجه الفريق السويس للانتظام في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.