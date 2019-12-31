رياضة | خبر سار لريال مدريد وزيدان قبل انطلاق 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لريال مدريد وزيدان قبل انطلاق 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، االمدير الفني لفريق ريال مدريد، خبرا سارا قبل انتهاء عام 2019.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق الملكي استعدادًا لمواجهة خيتافي، في أولى مباريات الفريق بعام 2020، والمقرر لها السبت المقبل، الموافق 4 يناير، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني أخبارا سارا.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الثنائي لوكاس فاسكيز ومارسيلو شاركا في التدريبات الجماعية اليوم، وأصبحا جاهزان للسفر مع الفريق إلى السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أن أسينسيو واصل عمل ضمن البرنامج التأهيلي المحدد له للتعافي من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأكملت الصحيفة، أن إيدين هازارد واصل تدريباته منفردًا بالصالة الرياضية الخاصة بالفريق، مع تحديد موقفه من اللحاق بمنافسات كأس السوبر الإسباني خلال الفترة المقبل.