رياضة | باهر المحمدي يثير أزمة في الاسماعيلي ويصر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باهر المحمدي يثير أزمة في الاسماعيلي ويصر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات رحيل باهر المحمدي قائد فريق الدراويش قريب للغاية، وذلك عقب اجتماعه مع مسئولي الاصفر واصراره على الرحيلخلال الميركاتو الشتوي

جاء اجتماع مسئولي الدراويش مع اللاعب لاقناعه بالاستمرار في حين تمسك الاخير بالرحيل خاصة وانه يمتلك اكثر من عرض

مشيرا بان ما يتقاضاه داخل صفوف الفريق لا يليق به كقائد للفريق.

وعلى ضوء ازمة اللاعب استبعده ادهم السلحدار المدير الفني للسماعيلي من قائمة الفريق المواجهة

غدا لانبي بالدوري

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري– أحمد أيمن– أسامة إبراهيم– إبراهيم أبواليزيد– محمد عمار– محمد هاشم.

خط الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف– عماد حمدي– محمد بيومي– بيكيتى سيلفا– همام طارق– عبدالرحمن مجدي– محمد حمدي ذكي – محمد صادق.

خط الهجوم: حازم مرسي– محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم