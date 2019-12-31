رياضة | طارق العشري يخطط لضم 3 لاعبين للحرس في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يخطط لضم 3 لاعبين للحرس في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود للتعاقد مع ثلاثة لاعبين خلال الميركاتو الشتوي، ضمن تدعيمات الفريق.

وركز العشري على ثلاثة مراكز يحتاجوا لتدعيمات، وهم مركز المهاجم وصانع الألعاب ولاعب خط وسط.

وظهر الحدود بمستوى مقبول هذا الموسم حتى الان تحت قيادة العشري الفنية، حيث خاض 10 مباريات، فاز في 2

وتعادل في 5 وخسر في 3 ليحتل المركز ال 11 برصيد 11 نقطة

وتعادل الحدود في مباراته الاخيرة امام انبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة العشرة من بطولة الدوري العام.