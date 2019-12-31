رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره مصر المقاصة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

فيما تم استبعاد كلا من شريف إكرامي وحمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمد محمود وحسين الشحات وجونيور أجاي وسعد سمير ومحمود وحيد بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف وصالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي لوجهة نظر فنية. من جانبه، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام الغد ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى : -الاتحاد والمقاولون : محمد معروف وعادل ماهر واحمد شاهين .. وخالد منسى حكما رابعا Advertisements -الإسماعيلي وإنبي : سعيد حمزة وتامر رشاد وخالد السيد .. وعمرو عبد الفتاح (الاسكندرية) حكما رابعا -مصر المقاصة الأهلي : امين عمر ومحمود ابو الرجال وهشام الدسوقى .. ومحمود دسوقى حكما رابعا



حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.