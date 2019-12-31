رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.
فيما تم استبعاد كلا من شريف إكرامي وحمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمد محمود وحسين الشحات وجونيور أجاي وسعد سمير ومحمود وحيد بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف وصالح جمعة وحسين السيد وعمار حمدي لوجهة نظر فنية.
من جانبه، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام الغد ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى :
-الاتحاد والمقاولون : محمد معروف وعادل ماهر واحمد شاهين .. وخالد منسى حكما رابعا
-الإسماعيلي وإنبي : سعيد حمزة وتامر رشاد وخالد السيد .. وعمرو عبد الفتاح (الاسكندرية) حكما رابعا
-مصر المقاصة الأهلي : امين عمر ومحمود ابو الرجال وهشام الدسوقى .. ومحمود دسوقى حكما رابعا