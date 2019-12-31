رياضة | حسام حسن يحدد أول الراحلين عن سموحة في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يحدد أول الراحلين عن سموحة في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الكونغولي إيمومو من الرحيل عن صفوف فريق سموحة وذلك بعدما وافق حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري

على رحيله

ولم يظهر ايمومو بالشكل المطلوب مع سموحة خلال مباريات الدور الاول، ليقرر حسام حسن الاستغناء عنه

من اجل ضم اجنبي جديد لصفوف الفريق

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتماد فوز سموحة بهدفين دون رد، وإلغاء نتيجة المباراة وخصم ثلاثة نقاط من الأهلي، بينما تم منح النقاط الثلاث للفريق السكندري.

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وجاء قرار اللجنة بسبب مشاركة لاعب الأهلي عادل أحمد زينهم "دودو"، بالرغم من حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، قبل مواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشرة من دوري الجمهورية مواليد 99.

وحقق الأهلي الفوز على سموحة في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الإسكندرية.

ونال "دودو" بطاقة صفراء في مباراة المصري والأهلي يوم 27 أكتوبر، ونال بطاقة صفراء ثانية في مواجهة إنبي يوم الثامن من شهر ديسمبر.

وتم إشهار بطاقة صفراء ثالثة في مباراة حرس الحدود والأهلي، في وجه عادل أحمد زينهم، يوم 15 ديسمبر الجاري.