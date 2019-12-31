رياضة | أحلام عربية وإفريقية وعالمية.. ماذا يحمل صندوق أمنيات الأندية المصرية في 2020؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحلام عربية وإفريقية وعالمية.. ماذا يحمل صندوق أمنيات الأندية المصرية في 2020؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقضي عام 2019 بكل ما حمله من إنجازات وانكسارات ولحظات ألم وسعادة على الكرة المصرية، وهل علينا العام الجديد 2020، والذي تأمل جميع الأندية المصرية أن يكون عامًا سعيدًا حافلًا بلحظات الفخر وتحقيق النجاحات المختلفة على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

وتضع بعض الأندية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك أهدافًا تسعي لتحقيقها خلال العام الجديد، ونحن قررنا في هذا التقرير أن نفتح صندوق أمنيات الأندية المصرية ونستعرض ما به من أحلام منتظرة في 2020:

1- الأهلي والزمالك يُطاردان اللقب الإفريقي:

يتطلع فريقي الأهلي والزمالك للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في العام الجديد، حيث غاب الفريقين عن منصات التتويج القارية خلال السنوات الماضية، ويبحث كلا الفريقين عن الوصول لنهائي البطولة هذا العام وانتزاع اللقب القاري، ويمتلك المارد الأحمر الرقم القياسى في مرات التتويج باللقب برصيد 8 مرات، ولم ينجح في حصد لقب البطولة الإفريقية منذ 2013، بينما حقق أبناء ميت عقبة لقب البطولة 5 مرات آخرها كان عام 2002.

2- كأس الكونفيدرالية يُراود بيراميدز والمصري:

يحلم فريقي بيراميدز والمصري البورسعيدي في تحقيق انجاز تاريخي بحصد اللقب الإفريقي الأول بالتتويج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في العام الجديد، بعدما أصبح الفريقين على أعتاب التأهل لدور الثمانية بالبطولة، حيث يتصدر الأول ترتيب المجموعة الأول بالبطولة، برصيد 9 نقاط "بدون أي هزيمة"، بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأمل الفريقين في استكمال مشوار البطولة وحصد أحدهما اللقب القاري في النهاية.

3- الزمالك يستهدف كأس السوبر الإفريقي:

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يسعي فريق الزمالك لتحقيق لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي في المباراة المقرر لها 14 فبراير المقبل، ورغم إعلان رئيس الزمالك رفضه خوض المباراة في قطر، لكن إدارة القلعة البيضاء لم تخطر الاتحاد الإفريقي بالانسحاب رسميا من البطولة، وهناك أنباء عن تراجع الفريق الأبيض عن قراره وخوض اللقاء، وتأمل الجماهير البيضاء في التتويج بلقب البطولة.

4- مونديال الأندية حلم جماهير "القطبين":

تحلم جماهير "القطبين" الأهلي والزمالك برؤية فريقهما في بطولة كأس العالم 2020، حيث يتنافس الفريقين مع عدد من الأندية الإفريقية الكبري على لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي هذا العام، وحال تتويج أحدهما باللقب يصعد للمشاركة في المونديال، وسبق وشارك المارد الأحمر في البطولة العالمية 5 مرات، بينما يتطلع الفارس الأبيض للمشاركة الأولي.

5- اللقب العربي يُداعب الإسماعيلى:

أصبحت فرص فريق الإسماعيلي قوية في التأهل للدور نصف النهائي بالبطولة العربية بعدما تغلب على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في لقاء ذهاب دور الثمانية بالبطولة، ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة ايجابية في لقاء الإياب والتأهل لنصف نهائي البطولة، ثم استكمال المشوار حتي المباراة النهائية، والمنافسة بقوة على حصد اللقب العربي.

6- المقاولون يتطلع للعودة للبطولات القارية:

يقدم فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عروضًا قوية في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي ويحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، ويأمل "ذئاب الجبل" في استمرار تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية واحتلال احد المراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية والذي يغيب عنها منذ سنوات طويلة، لاسيما وأنه سبق وشارك بالبطولات القارية عدة مرات آخرها المشاركة بالكونفيدرالية 2005، وحقق لقب بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس 3 مرات سابقة.