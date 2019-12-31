رياضة | عاجل.. الأهلي يفقد خدمات حارسه أمام مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفقد خدمات حارسه أمام مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأكد غياب إكرامي عن مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام مصر المقاصة بسبب الإصابة في العضلة السمانة والتي أجبرته على الغياب عن مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وخاض إكرامي تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية داخل صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة، لكنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الغد أمام مصر المقاصة.
وخضع إكرامي لفحص طبي اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق والذي أكد عدم تعافي الحارس من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعهم من 8 انتصارات متتالية فيما يأتي فريق مصر المقاصة في المركز الخامس عشر بـ9 نقاط.