رياضة | رايولا يحسم مصير هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايولا يحسم مصير هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وقال رايولا في تصريحات صحفية :"بوجبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد ومانشستر يونايتد يحترمه، الوحيد الذي يتحدث عن هذه القضية هو سولسكاير لأنه من يظهر أمام وسائل الإعلام".

وأضاف:"اذهب إلى ما قاله سولسكاير، أن بوجبا لن يرحل عن أولد ترافورد وهذا جيد ونحن نوافق عليه، إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي ويريد التحدث حول أي موضوع، فهو يعرف رقم هاتفي".

وتابع:"حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائماً، لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير".

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واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".

وأفادت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الماضي بأن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا قرر العودة إلى يوفنتوس في الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى ريال مدريد.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنه من المتوقع أن يرحل النجم الفرنسي عن أولد ترافورد في الصيف المقبل بعد أن زعم في يونيو أنه يريد تحديا جديدا.

واستمتع بول بوجبا بفترة إيجابية مع اليوفنتوس في تورينو بين عامي 2012 و2016، حيث فاز بأربعة ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قرر إكمال الانتقال إلى يوفنتوس بدلاً من مدريد الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة المرشح للتوقيع عليه.